Трансфер Махреза в "Манчестер Сити" снова на грани срыва

Трансфер полузащитника "Лестера" Рияда Махреза в "Манчестер Сити" снова на грани срыва, сообщает британская пресса.

На этот раз переговоры осложняются из-за требований агента футболиста Киа Джурабчиана по комиссионным.

Напомним, что Махрез мог оказаться в "Манчестер Сити" ещё в январе, однако тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

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