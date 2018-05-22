Трансфер Махреза в "Манчестер Сити" снова на грани срыва

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Трансфер Махреза в "Манчестер Сити" снова на грани срыва

Трансфер полузащитника "Лестера" Рияда Махреза в "Манчестер Сити" снова на грани срыва, сообщает британская пресса.

На этот раз переговоры осложняются из-за требований агента футболиста Киа Джурабчиана по комиссионным.

Напомним, что Махрез мог оказаться в "Манчестер Сити" ещё в январе, однако тогда клубы не сумели договориться о сумме сделки.

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