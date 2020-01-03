Трансфер Макарова в "Рубин" сорвался
Полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров не перейдёт в "Рубин", сообщают российские СМИ.
Несмотря на ранее достигнутые договорённости о деталях трансфера и условиях личного контракта, казанский клуб решил отказаться от сделки.
Отмечается, что 21-летний футболист провалил медобследование. Подробностей на этот счёт пока нет.
Макаров в текущем сезоне сыграл за "Нефтехимик" 20 матчей и забил 11 голов. Его рыночная стоимость - 750 тысяч евро.
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