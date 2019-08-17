Трансфер Мамманы в "Сассуоло" сорвался из-за Семака
Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана останется в питерском клубе, сообщает TyC Sports.
По информации источника, наставник "сине-бело-голубых" Сергей Семак заблокировал уход аргентинца в "Сассуоло".
Тренер рассчитывает на 23-летнего футболиста, поскольку команде в этом сезоне нужно бороться не только в РПЛ, но и в Лиге Чемпионов.
"Зенит" купил центрбека два года назад у "Лиона" за 16 миллионов евро.
За два сезона Маммана сыграл 38 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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