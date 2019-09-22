Трансфер Манджукича в катарский клуб может сорваться



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что трансфер хорватского нападающего Марио Манджукича в катарский "Аль-Райян" откладывается.

"Переход Марио пока откладывается, но у нас еще есть время до 30 сентября, когда в Катаре закрывается трансферное окно. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Паратичи Football Italia.

По некоторый данным, катарский клуб не готов платить за футболиста требуемые 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич не провел за туринский клуб ни одного матча. Также форвард не попал в заявку туринцев на Лигу Чемпионов.

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