Трансфер Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться
Защитник "Аякса" Матейс де Лигт может не перейти в "Барселону" этим летом. Об этом сообщает Marca.
По данным издания, клубы уже давно согласовали трансфер 19-летнего игрока. Стоимость перехода - 70 миллионов евро. Однако агент голландца берет за свою работу 20%, то есть 14 миллионов евро. "Аякс" не намерен терять столько денег, поэтому ждет более высокое предложение, чтобы при учете комиссии агенту, клуб получил не меньше 70 миллионов евро.
Стоит отметить, что обычно агенты берут не больше 10%.
В нынешнем сезоне де Лигт участвовал в 53 матчах, отметившись 7 голами и 4 ассистами.
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|36
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|Эйбар
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|46
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