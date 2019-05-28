Трансфер Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться из-за высоких требований

1 Теги барселонааяксматтейс де лигт

Трансфер Матейса де Лигта в "Барселону" может сорваться из-за высоких требований

"Барселона" может отказаться от покупки игрока "Аякса" Матейса де Лигта. Об этом пишет Mundo Deportivo.

"В каталонском клубе считают, что трансфер де Лигта не оправдан с экономической точки зрения. Клуб сейчас думает о том, чтобы приобрести других игроков. Игрок перейдет в "Барселону", если уменьшит свои требования", - написал журналист источника.

Ранее сообщалось, что де Лигт требует оклад в каталонском клубе больше, чем у его одноклубника Френки де Йонг, который летом станет игроком "Барселоны".

В 19-летнем футболисте также заинтересованы "Барселона", "Ювентус", ПСЖ, "Бавария" и "Ливерпуль". 

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Карыч
Карыч

Тут инопланетному платить нечем, а этот что-то требует.

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