Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход Неймара

Трансфер форварда "Монако" Килиана Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход в стан парижан вингера каталонской "Барселоны" Неймара.

Как информирует The Times, за 18-летнего нападающего монегасков "красно-синие" готовы будут заплатить 190 миллионов евро. С учетом же всевозможных бонусов эта сумма может превысить 222 миллиона, которые ПСЖ заплатил "Барсе" за бразильца.

Напомним, окружение Мбаппе поставило условие "Реалу". | soccernews.ru