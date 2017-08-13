Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход Неймара

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Трансфер Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход НеймараТрансфер форварда "Монако" Килиана Мбаппе обойдется ПСЖ дороже, нежели переход в стан парижан вингера каталонской "Барселоны" Неймара.

Как информирует The Times, за 18-летнего нападающего монегасков "красно-синие" готовы будут заплатить 190 миллионов евро. С учетом же всевозможных бонусов эта сумма может превысить 222 миллиона, которые ПСЖ заплатил "Барсе" за бразильца.

Напомним, окружение Мбаппе поставило условие "Реалу". | soccernews.ru

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