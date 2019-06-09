Трансфер Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории

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Трансфер Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет уйти из клуба в это межсезонье.

Как сообщает ABC, 20-летний француз желает перебраться в "Реал". Мбаппе недоволен тем, что не имеет тех же привилегий в клубе, как и Неймар. В том числе игрок хочет зарабатывать 36 миллионов евро в год.

Трансфер Мбаппе обойдется "Реалу" в 230 миллионов евро. Напомним, что самым дорогим трансфером в истории считается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 43 игры, в которых отметился 39 голами и 17 ассистами.

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