Трансфер Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет уйти из клуба в это межсезонье.
Как сообщает ABC, 20-летний француз желает перебраться в "Реал". Мбаппе недоволен тем, что не имеет тех же привилегий в клубе, как и Неймар. В том числе игрок хочет зарабатывать 36 миллионов евро в год.
Трансфер Мбаппе обойдется "Реалу" в 230 миллионов евро. Напомним, что самым дорогим трансфером в истории считается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.
В минувшем сезоне Мбаппе провел 43 игры, в которых отметился 39 голами и 17 ассистами.
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