Трансфер Мбаппе в "Реал" может стать самым дорогостоящим в истории

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет уйти из клуба в это межсезонье.

Как сообщает ABC, 20-летний француз желает перебраться в "Реал". Мбаппе недоволен тем, что не имеет тех же привилегий в клубе, как и Неймар. В том числе игрок хочет зарабатывать 36 миллионов евро в год.

Трансфер Мбаппе обойдется "Реалу" в 230 миллионов евро. Напомним, что самым дорогим трансфером в истории считается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 43 игры, в которых отметился 39 голами и 17 ассистами.

Читайте также: Мбаппе установил антирекорд в матче за сборную Франции. | http://soccernews.ru