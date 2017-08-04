Трансфер Мбаппе в "Реал" задерживается из-за позиции Зидана

Издание Marca утверждает, что трансфер форварда "Монако" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" задерживается из-за позиции главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

Отмечается, что французский специалист согласен на покупку своего соотечественника, если королевский клуб расстанется с валлийским вингером Гаретом Бэйлом.

По мнению Зидана, 18-летний Мбаппе несовместим с атакующим трио "Реала" BBC. Кроме того, если Бэйл не будет продан, и придёт нападающий "Монако", это негативно скажется на шансах Иско и Марко Асенсио получить игровое время.

Не пропустите: "Монако" требует за Мбаппе 180 миллионов евро включая бонусы. | http://soccernews.ru