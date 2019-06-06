Трансфер Менди в "Реал" затягивается по двум причинам
Защитник "Лиона" Ферлан Менди вскоре станет игроком "Реала", однако его трансфер затягивается, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб планировал объявить о сделке в среду, но не сделал этого по двум причинам.
Во-первых, "Реал" не успел уладить все детали перехода с "Лионом", во-вторых, футболисту потребовалось второе медобследование.
У "бланкос" возникли дополнительные вопросы по поводу состояния бедра французского фулбека.
Ранее стало известно, что "Реал заплатит за Менди 50 миллионов евро и заключит с ним контракт до 2025 года.
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