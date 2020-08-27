Трансфер Месси обойдётся "Манчестер Сити" в почти 560 миллионов евро

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Трансфер Месси обойдётся "Манчестер Сити" в почти 560 миллионов евро

Стал известен размер затрат "Манчестер Сити" на возможный переход нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

По информации The Telegraph, "горожанам" придётся потратить на аргентинца около 559 миллионов евро.

В эту сумму входит сумма трансфера - порядка 223 миллионов евро, а также зарплата звёздного футболиста по условиям трёхлетнего контракта - 112 миллионов в год.

Напомним, что 33-летний Месси хочет уйти из "Барсы" в качестве свободного агента, но клуб намерен заработать на продаже своей главной звезды.

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