Трансфер Милинковича-Савича будет стоить "Манчестер Юнайтед" 150 миллионов евро

Теги лациосергей милинкович-савичманчестер юнайтед

Трансфер Милинковича-Савича будет стоить "Манчестер Юнайтед" 150 миллионов евроПодписание полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича будет дорого стоить "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям football.fr, трансфер 23-летнего хавбека "орлов" обойдется "красным дьяволам" с учетом всевозможных бонусов примерно в 150 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, сам Милинкович-Савич заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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