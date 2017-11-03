Трансфер Мины в "Барселону" может быть перенесен на лето

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина зимой не перейдет в "Барселону", сообщает Football Espana.

По информации ресурса, трансфер игрока перенесен на лето. Причиной этому стало желание руководства "Барселоны" сохранить в команде до конца сезона Томаса Вермалена и Хавьера Маскерано.

Ранее сообщалось, что Мина перейдет в "Барселону" за 9 миллионов евро.

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