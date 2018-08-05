Трансфер Мины в "Манчестер Юнайтед" сорвался

Защитник "Барселоны" Йерри Мина не станет игроком "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Об этом сообщил The Sun, однако причина срыва трансфера не называется. Известно, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью очень разочарован этим известием.

Моуринью опасается, что "МЮ" не успеет подписать центрального защитника до конца трансферного окна, которое закрывается 9 августа.

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