Трансфер Мины в "Манчестер Юнайтед" сорвался
Защитник "Барселоны" Йерри Мина не станет игроком "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Об этом сообщил The Sun, однако причина срыва трансфера не называется. Известно, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью очень разочарован этим известием.
Моуринью опасается, что "МЮ" не успеет подписать центрального защитника до конца трансферного окна, которое закрывается 9 августа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31