Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%

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Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората, права на которого принадлежат "Атлетико", с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Барселоне".

По информации AS, переход 29-летнего футболиста в каталонский клуб согласован на 95 процентов.

Сейчас стороны пытаются уладить последние детали, после чего испанский форвард отправится на медосмотр и подписание контракта.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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