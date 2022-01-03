Трансфер Мораты в "Барселону" согласован на 95%

Фото инстаграм Альваро Мораты

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората, права на которого принадлежат "Атлетико", с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Барселоне".

По информации AS, переход 29-летнего футболиста в каталонский клуб согласован на 95 процентов.

Сейчас стороны пытаются уладить последние детали, после чего испанский форвард отправится на медосмотр и подписание контракта.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 23 матча, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

Не пропустите: Жена Мораты подтвердила возвращение в Испанию. | http://soccernews.ru