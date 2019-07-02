Трансфер Ндомбеле станет рекордным в истории "Тоттенхэма"

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле переходит в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб заплатит за футболиста 73 миллиона евро. Трансфер француза станет рекордным в истории лондонского клуба. Прежний рекорд принадлежал защитнику "Аякса" Дэвинсону Санчесу, который перешел в "Тоттенхэм" летом 2018 года за 40 миллионов евро.

22-летний Ндомбеле подпишет с "Тоттенхэмом" пятилетний контракт с возможностью продления еще на год. В минувшем сезоне он провел за "Лион" 49 матчей и забил три гола.

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