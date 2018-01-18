Трансфер Неймара из "Сантоса" в 2013-м году обошелся "Барселоне" в 205 миллионов евро

Трансфер бразильского форварда Неймара из "Сантоса" в 2013-м году обошелся каталонской "Барселоне" в 205 миллионов евро.

Как информирует El Mundo, об этом стало известно из показаний близких родственников 25-летнего нападающего, сделанных ими в суде на их родине. В частности, сам трансфер бразильца со всевозможными выплатами, включая получение прав на изображение футболиста, отчисления агентам и т.д., стоил "сине-гранатовым" 134 миллиона евро. На зарплату же игрока за четыре года было потрачено 71 миллион евро.

Напомним, Менье выразил поддержку Неймару. | soccernews.ru