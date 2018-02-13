Трансфер Неймара может обойтись "Реалу" в 500 миллионов евро

"Реал" по-прежнему хочет купить бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, королевскому клубу придется потратить не менее 500 миллионов евро, чтобы заполучить футболиста. Трансфер форварда составит не менее 250 миллионов евро. При этом "Реалу" придется заплатить ему около 200 миллионов зарплаты за пять лет. Также из-за налогов и комиссии агенту сумма увеличится еще на 50 миллионов.

В этом сезоне 26-летний Неймар провел за ПСЖ 27 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

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