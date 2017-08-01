Трансфер Неймара может "ударить" по "Реалу"

Теги неймарбарселонапсжювентуспауло дибалареал мадридмарко асенсио

Трансфер Неймара может "ударить" по "Реалу"Возможный трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ может "ударить" по мадридскому "Реалу".

Как информирует Diario Gol, отъезд бразильца из Испании может затронуть сразу несколько европейских грандов. Так, "сине-гранатовые" намерены заменить своего ключевого игрока нападающим туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой. "Старая сеньора" же в свою очередь уже определилась с возможной альтернативой для своего ведущего футболиста - заменить аргентинца чемпион Италии планирует вингером королевского клуба Марко Асенсио.

Напомним, Неймар намерен отправиться в Бразилию. | soccernews.ru

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