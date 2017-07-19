Трансфер Неймара обойдется ПСЖ свыше 500 миллионов евро

Трансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара обойдется французскому ПСЖ свыше 500 миллионов евро.

Как информирует sport.es, помимо самой суммы отступных за бразильца, которая составляет 222 миллиона евро, парижанам придется раскошелиться и на зарплату игроку, равную с учетом налоговых отчислений порядка 60-ти миллионам. Таким образом, за пять лет контракта с Неймаром ПСЖ потратит свыше 522-х миллионов евро.

Напомним, отец Неймара таки встретится с президентом ПСЖ. | soccernews.ru