Трансфер Неймара обойдется ПСЖ свыше 500 миллионов евро

Теги псжбарселонанеймар

Трансфер Неймара обойдется ПСЖ свыше 500 миллионов евроТрансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара обойдется французскому ПСЖ свыше 500 миллионов евро.

Как информирует sport.es, помимо самой суммы отступных за бразильца, которая составляет 222 миллиона евро, парижанам придется раскошелиться и на зарплату игроку, равную с учетом налоговых отчислений порядка 60-ти миллионам. Таким образом, за пять лет контракта с Неймаром ПСЖ потратит свыше 522-х миллионов евро.

Напомним, отец Неймара таки встретится с президентом ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

ЕБАТЬ

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

С большими трансферами, но не без слабых мест: готов ли "Манчестер Сити" сделать шаг вперед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов