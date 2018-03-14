Трансфер Неймара в 2019-м году обойдется "Реалу" дешевле его приобретения ближайшим летом

Теги неймарреал мадридпсж

Трансфер Неймара в 2019-м году обойдется "Реалу" дешевле его приобретения ближайшим летомВозможный трансфер форварда французского ПСЖ Неймара в 2019-м году обойдется мадридскому "Реалу" дешевле его приобретения ближайшим летом.

Так, по сведениям Marca, если королевский клуб захочет подписать бразильца по окончанию текущего сезона, ему придется выложить за него 300 миллионов евро. Летом же 2019-го года цена на футболиста упадет до 222-х миллионов евро, что связано с соглашением, которое было достигнуто между игроком и руководством его клуба.

Напомним, этим летом "Реал" вполне может заплатить за Неймара 300 миллионов евро. | soccernews.ru

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