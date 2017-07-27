Трансфер Неймара в ПСЖ может быть закрыт уже в пятницу

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Трансфер Неймара в ПСЖ может быть закрыт уже в пятницуТрансфер форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ может быть закрыт уже в эту пятницу, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, ситуация с будущим 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" должна проясниться уже в самое ближайшее время. Однако пока нет никаких гарантий того, что принятое в итоге решение бразильцем окажется таким, на которое ждут в Париже.

Напомним, Неймар послал новое сообщение в инстаграме. | soccernews.ru

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