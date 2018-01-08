Трансфер Обамеянга обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" в 258 миллионов евро

Теги гуанчжоуборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Трансфер Обамеянга обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" в 258 миллионов евро

СМИ подсчитали, во сколько обойдётся "Гуанчжоу Эвергранд" трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Sina Sports, общая сумма достигает 258 миллионов евро. 72 миллиона из них - это стоимость сделки, 66 миллионов - налог на роскошь, 120 миллионов - расходы на зарплату (четырёхлетний контракт с окладом 30 миллионов евро в год).

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