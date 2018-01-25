Трансфер Обамеянга в "Арсенал" может сорваться

Трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенал" может сорваться, сообщает Kicker.

По сведениям издания, руководство "шмелей" недовольно переговорным процессом, который затягивается из-за постоянных попыток представителей "канониров" сбить цену на габонца.

"Боруссия" обозначила свою позицию, что Обамеянг стоит 70 миллионов евро, однако "Арсенал" предлагает около 50 миллионов и не спешит соглашаться на условия немецкого клуба.

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