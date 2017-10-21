Трансфер Одриосолы обойдётся "Реалу" в 40 миллионов евро

Если главный тренер "Реала" Зинедин Зидан одобрит покупку правого защитника "Реал Сосьедада" Альваро Одриосолы, этот трансфер обойдётся королевскому клубу в 40 миллионов евро.

Как сообщает Marca, баски готовы расстаться со своим 21-летним воспитанником только за полную сумму отступных.

Известно, что Зидан может согласиться на приобретение Одриосолы, если Ашраф Хакими не продемонстрирует должного прогресса в этом сезоне.

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