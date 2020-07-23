Трансфер Осимхена в "Наполи" может стать самым дорогим среди африканцев
В ближайшее время может обновиться трансферный рекорд для футболистов из Африки.
"Наполи" собирается купить у "Лилля" нападающего Виктора Осимхена за 81 миллион евро.
Если сделка состоится на указанных условиях, то станет самой дорогой среди африканцев.
Сейчас первое место по этому показателю занимает прошлогодний переход вингера Николя Пепе из "Лилля" в "Арсенал" за 80 миллионов.
Не пропустите: Осимхен ради "Наполи" отказал двум клубам АПЛ. | http://soccernews.ru
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