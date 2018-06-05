Трансфер Пасторе в "Вест Хэм" на грани срыва

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Трансфер Пасторе в "Вест Хэм" на грани срыва

Трансфер полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе в "Вест Хэм" находится на грани срыва, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" сомневаются в целесообразности подписания 28-летнего аргентинца из-за его финансовых требований.

Отметим, что Пасторе хочет зарабатывать в "Вест Хэме" 11,25 миллионов евро в год.

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