Трансфер Пепе в "Ливерпуль" на грани срыва

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Трансфер Пепе в "Ливерпуль" на грани срыва

"Ливерпуль" не может договориться с "Лиллем" о трансфере вингера Николя Пепе, сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, "красные" не готовы платить за 24-летнего ивуарийца 80 миллионов евро, а "доги" не намерены снижать цену.

Клубы пока не свернули переговоры, однако, по всей видимости, мерсисайдцам придётся искать альтернативные варианты усиления атаки.

В минувшем сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 ассистов. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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