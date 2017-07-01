Трансфер Пепе в ПСЖ на грани срыва, футболист может перейти в "Бешикташ"

Переход защитника "Реала" Пепе в ПСЖ не состоится, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб не смог согласовать с португальцем условия контракта. Футболист выразил желание присоединиться к "Бешикташу".

Ранее сообщалось, что Пепе в ближайшее время пройдет медобследование в ПСЖ.

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