Трансфер Пепе в ПСЖ на грани срыва, футболист может перейти в "Бешикташ"

Теги реал мадридпепепсжбешикташ

Трансфер Пепе в ПСЖ на грани срыва, футболист может перейти в "Бешикташ"

Переход защитника "Реала" Пепе в ПСЖ не состоится, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб не смог согласовать с португальцем условия контракта. Футболист выразил желание присоединиться к "Бешикташу".

Ранее сообщалось, что Пепе в ближайшее время пройдет медобследование в ПСЖ.

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