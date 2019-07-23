Трансфер Перейро в "Спартак" на грани срыва из-за агента игрока

Переход полузащитника ПСВ Гастона Перейро в московский "Спартак" может не состояться, сообщают российские СМИ.

Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Однако в дело вступил агент уругвайца, который потребовал солидный подписной бонус. "Красно-белые" ответили отказом.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

Хавбек способен сыграть как на обоих флангах атаки, так и на позиции "десятки".

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