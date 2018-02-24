Трансфер Погба может обойтись "Ювентусу" в 60 миллионов евро

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Трансфер Погба может обойтись "Ювентусу" в 60 миллионов евро

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус".

Как сообщает L'Equipe, туринцы могут воспользоваться пунктом об обратном выкупе игрока за 60 миллионов евро. Однако проблема с зарплатой француза, в "МЮ" он зарабатывает 12 миллионов в год, в то время, как лидеры "Ювентуса" Гонсало Игуаин и Пауло Дибала получают 7,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, что "МЮ" приобрел Погба у "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро.

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