Трансфер Погба в "Реал" - маловероятен

Теги манчестер юнайтедреал мадридполь погбамино райола

Трансфер Погба в "Реал" - маловероятенПолузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдет ближайшим летом в мадридский "Реал".

Как информирует Le 10 Sport, трансфер 24-летнего хавбека "красных дьяволов" в королевский клуб вряд ли состоится по двум причинам. Во-первых, в расставании с французом не заинтересовано руководство "Юнайтед", а во-вторых, помешать этому может агент футболиста Мино Райола, с которым у "сливочных" сложились достаточно натянутые отношения.

Напомним, Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Реала". | soccernews.ru

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