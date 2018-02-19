Трансфер Погба в "Реал" - маловероятен

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдет ближайшим летом в мадридский "Реал".

Как информирует Le 10 Sport, трансфер 24-летнего хавбека "красных дьяволов" в королевский клуб вряд ли состоится по двум причинам. Во-первых, в расставании с французом не заинтересовано руководство "Юнайтед", а во-вторых, помешать этому может агент футболиста Мино Райола, с которым у "сливочных" сложились достаточно натянутые отношения.

Напомним, Моуринью готов обменять Погба на хавбека "Реала". | soccernews.ru