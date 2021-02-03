Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина

Переход нападающего амстердамского "Аякса" Квинси Промеса в московский "Спартак" пока задерживается, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, клубы ведут заключительный этап переговоров. Сейчас клубы согласовывают график разбивки платежей, а также финансовые гарантии. Впрочем, данный вопрос является рабочим. Ожидается, что Промес должен перейти в "Спартак" до конца трансферного окна.

Ранее сообщалось, что 29-летний Промес перейдет в "Спартак" на правах аренды за 500 тысяч евро с обязательном выкупа через полгода за 9 миллионов.

Не пропустите: Слуцкий высказался о возможном возвращении Промеса в "Спартак". | http://soccernews.ru