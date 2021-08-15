Трансфер Ренату Санчеша временно заморожен из-за травмы игрока
Фото: инстаграм Санчеша/Автор неизвестен
Будущее португальского хавбека Ренату Санчеша остается неопределенным.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, португалец получил травму мениска. В понедельник игрок пройдёт медобследование на предмет возможной операции.
Возможный трансфер Ренато сейчас заморожен.
"Барселона", "РБ Лейпциг" были заинтересованы в игроке — "Ливерпуль" ценит португальца с января, но никогда не делал предложений и не начинал переговоры.
Также не пропустите: Серхи Роберто рассказал о перспективах "Барселоны" после ухода Месси.
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" не отпустит Кейна в "Манчестер Сити" этим летом
-
Магуайр рассказал, какое качество даст "Манчестеру Юнайтед" Варан
-
"Локомотив" не сумел обыграть "Зенит" играя в большинстве
-
"РБ Лейпциг" проиграл "Майнцу" в первом туре Бундеслиги
-
Тренер "Тоттенхэма" Нуну объяснил отсутствие Харри Кейна в заявке на матч против "Манчестер Сити"
-
Стали известны условия, при которых "Милан" подпишет Влашича
-
Семак рассказал о юридических проблемах с Клаудиньо
-
Источник: отношения между Мбаппе и ПСЖ окончательно разрушены
-
Семак рассказал, почему оставил Дзюбу на скамейке запасных в матче с "Локомотивом"
-
"Вест Хэм" обыграл "Ньюкасл" на выезде в первом туре АПЛ
-
Трансфер Ренату Санчеша временно заморожен из-за травмы игрока
-
1
Серхи Роберто рассказал о перспективах "Барселоны" после ухода Месси
-
1
Роналду не исключает уход из "Ювентуса" этим летом
-
Пол Скоулз высказался о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Источник: все готово для перехода Пьянича в "Ювентус"
-
"Анжер" разгромил "Лион" в матче второго тура Лиги 1
-
Коутиньо, Умтити и Пьянич не вошли в заявку "Барселоны" на первый матч сезона
-
Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси"
-
"Атлетико" может подписать Кунью из "Герты"
-
"Осасуна" близка к аренде Ману Санчеса из "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20