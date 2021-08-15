Трансфер Ренату Санчеша временно заморожен из-за травмы игрока

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Трансфер Ренату Санчеша временно заморожен из-за травмы игрокаФото: инстаграм Санчеша/Автор неизвестен

Будущее португальского хавбека Ренату Санчеша остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, португалец получил травму мениска. В понедельник игрок пройдёт медобследование на предмет возможной операции. 

Возможный трансфер Ренато сейчас заморожен. 

"Барселона", "РБ Лейпциг" были заинтересованы в игроке — "Ливерпуль" ценит португальца с января, но никогда не делал предложений и не начинал переговоры.

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