Трансфер Роналду поднял стоимость акций "Ювентуса"

Теги ювентускриштиану роналду

Трансфер Роналду поднял стоимость акций "Ювентуса"Трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" отразился на стоимости акций туринского клуба.

Как сообщает A Bola, цена акций подросла более чем на пять процентов после того, как о сделке объявили официально.

С момента появления первой информации о том, что португалец может перейти в "Ювентус" акции выросли в цене на 37,7 процента.

Читайте: Миятович: "Роналду стоит поблагодарить за все, что он сделал" | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов