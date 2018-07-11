Трансфер Роналду поднял стоимость акций "Ювентуса"

Трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" отразился на стоимости акций туринского клуба.

Как сообщает A Bola, цена акций подросла более чем на пять процентов после того, как о сделке объявили официально.

С момента появления первой информации о том, что португалец может перейти в "Ювентус" акции выросли в цене на 37,7 процента.

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