Трансфер Роналду поспособствовал дополнительным продажам телеправ на показ Серии А

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Трансфер Роналду поспособствовал дополнительным продажам телеправ на показ Серии А

Компания Eleven Sports приобрела права на показ итальянской Серии А в Великобритании и Ирландии.

Как сообщает Football Italia, это связано с громким трансфером Криштиану Роналду в "Ювентус".

Отмечается, что переговоры по покупке телеправ также начал SuperSport TV из ЮАР.

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