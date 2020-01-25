Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории

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Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории

Портал Givemesport опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории футбола с учётом инфляции.

В топ-10 попал россиянин Игорь Шалимов, а точнее его переход из "Фоджи" в "Интер" в 1992 году.

1. Джанлука Виалли: "Сампдория" - "Ювентус", 209 миллионов фунтов (14,85 млн в 1992 году);

2. Неймар: "Барселона" - ПСЖ, 202 млн фунтов (199,8 млн в 2017 году);

3. Криштиану Роналду: "Манчестер Юнайтед" - "Реал", 195,1 млн фунтов (84,6 млн в 2009 году);

4. Ромарио: ПСВ - "Барселона", 167 млн фунтов (10,8 млн в 1993 году);

5. Гарет Бэйл: "Тоттенхэм" - "Реал", 166,6 млн фунтов (90,9 млн в 2013 году);

6. Рио Фердинанд: "Лидс" - "Манчестер Юнайтед", 158,6 млн фунтов (41,4 млн в 2002 году);

7. Зинедин Зидан: "Ювентус" - "Реал", 157,5 млн фунтов (69,7 млн в 2001 году);

8. Роналдо: "Интер" - "Реал", 155,2 млн фунтов (40,5 млн в 2002 году);

9. Ален Бокшич: "Марсель" - "Лацио", 153,1 млн фунтов (9,9 млн в 1993 году);

10. Жан-Пьер Папен: "Марсель" - "Милан", 152 млн фунтов (10,8 млн в 1992 году);

10. Игорь Шалимов, "Фоджа" - "Интер", 152 млн фунтов (10,8 млн в 1992 году).

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