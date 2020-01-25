Трансфер российского футболиста вошёл в топ-10 самых дорогих сделок в истории
Портал Givemesport опубликовал рейтинг самых дорогих трансферов в истории футбола с учётом инфляции.
В топ-10 попал россиянин Игорь Шалимов, а точнее его переход из "Фоджи" в "Интер" в 1992 году.
1. Джанлука Виалли: "Сампдория" - "Ювентус", 209 миллионов фунтов (14,85 млн в 1992 году);
2. Неймар: "Барселона" - ПСЖ, 202 млн фунтов (199,8 млн в 2017 году);
3. Криштиану Роналду: "Манчестер Юнайтед" - "Реал", 195,1 млн фунтов (84,6 млн в 2009 году);
4. Ромарио: ПСВ - "Барселона", 167 млн фунтов (10,8 млн в 1993 году);
5. Гарет Бэйл: "Тоттенхэм" - "Реал", 166,6 млн фунтов (90,9 млн в 2013 году);
6. Рио Фердинанд: "Лидс" - "Манчестер Юнайтед", 158,6 млн фунтов (41,4 млн в 2002 году);
7. Зинедин Зидан: "Ювентус" - "Реал", 157,5 млн фунтов (69,7 млн в 2001 году);
8. Роналдо: "Интер" - "Реал", 155,2 млн фунтов (40,5 млн в 2002 году);
9. Ален Бокшич: "Марсель" - "Лацио", 153,1 млн фунтов (9,9 млн в 1993 году);
10. Жан-Пьер Папен: "Марсель" - "Милан", 152 млн фунтов (10,8 млн в 1992 году);
10. Игорь Шалимов, "Фоджа" - "Интер", 152 млн фунтов (10,8 млн в 1992 году).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17