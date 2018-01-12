Трансфер Санчеса в "Манчестер Сити" может быть отменен



"Манчестер Сити" может отказаться от покупки чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, манкунианцы не могут согласовать с лондонцами сумму трансфера игрока. "Горожане" не готовы платить более 23 миллионов евро, а "канониры" требуют за него 40 миллионов евро.

Кроме того "Манчестер Сити" не может согласовать размер комиссионных с агентом чилийца.

Напомним, что интерес к 29-летнему Санчесу также проявляет "Манчестер Юнайтед".

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