Трансфер Санчеса в ПСЖ находится под угрозой срыва

Теги псжарсенал лондоналексис санчес

Трансфер Санчеса в ПСЖ находится под угрозой срываТрансфер форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса во французский ПСЖ находится под угрозой срыва.

Как информирует Get Football News France, "канониры" наотрез отказались продавать своего ведущего бомбардира, несмотря на несколько предложений, сделанных парижанами, которые готовы были включить в сделку по чилийцу даже несколько своих игроков.

Напомним, Санчес будет готов пойти на конфликт с "Арсеналом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов