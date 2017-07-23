Трансфер Санчеса в ПСЖ находится под угрозой срыва

Трансфер форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса во французский ПСЖ находится под угрозой срыва.

Как информирует Get Football News France, "канониры" наотрез отказались продавать своего ведущего бомбардира, несмотря на несколько предложений, сделанных парижанами, которые готовы были включить в сделку по чилийцу даже несколько своих игроков.

Напомним, Санчес будет готов пойти на конфликт с "Арсеналом". | soccernews.ru