Трансфер Сане в "Баварию" может быть оформлен до четверга

Теги манчестер ситибавария мюнхенлерой санетрансферы

Трансфер Сане в "Баварию" может быть оформлен до четверга

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане близок к переходу в "Баварию", сообщает Sky Deutschland.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен завершить сделку до четверга. "Бавария" уже согласовала с игроком условия личного контракта. Зарплата Сане в немецком клубе составит около 18 миллионов евро в год. Сумма трансфера может составить 150-160 миллионов евро.

Если переход состоится, то трансфер 23-летнего Сане станет рекордным в истории "Баварии" и Бундеслиги.

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