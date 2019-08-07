Трансфер Сане в "Баварию" находится под угрозой срыва

Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, не перейдет в "Баварию" из-за травмы, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время, по всей видимости перенесет операцию. Эту травму он получил в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, пен - 6:5) и был заменен уже в начале встречи.

Ранее сообщалось, что "Бавария" была близка к покупке Сане за 110 миллионов евро. Мюнхенский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта с зарплатой в 18 миллионов евро в год.

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