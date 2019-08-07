Трансфер Сане в "Баварию" находится под угрозой срыва
Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, не перейдет в "Баварию" из-за травмы, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, футболист в ближайшее время, по всей видимости перенесет операцию. Эту травму он получил в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, пен - 6:5) и был заменен уже в начале встречи.
Ранее сообщалось, что "Бавария" была близка к покупке Сане за 110 миллионов евро. Мюнхенский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта с зарплатой в 18 миллионов евро в год.
Не пропустите: "Бавария" нашла замену Роббену в "Аяксе". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Асенсио перенес операцию и пропустит весь сезон
-
ПСЖ на длительный срок потерял летнего новичка команды
-
"Эвертон" подписал защитника сборной Франции
-
Лига чемпионов: результаты матчей 3-го раунда квалификации 7 августа
-
Данило стал игроком "Ювентуса"
-
1
"Манчестер Сити" объявил о переходе Канселу
-
Трансфер Сане в "Баварию" находится под угрозой срыва
-
Дибала отказал "Тоттенхэму" и "МЮ". У него два других предпочтительных варианта
-
1
Гол Азара принес победу "Реалу" над чемпионом Австрии
-
"Краснодар" проиграл "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Экс-форвард "Барселоны" перешел в клуб МЛС
-
"Интер" договорился о переходе Лукаку
-
ЦСКА может заменить Чалова форвардом "Ростова"
-
1
"Реал" предложил 87 миллионов евро и Иско в обмен на одного из лидеров "Ливерпуля"
-
Азар забил первый гол в составе "Реала"
-
1
Пике назвал главное отличие "Барселоны" от других клубов
-
"Тоттенхэм" предложил 60 миллионов евро за экс-игрока ПСЖ
-
Один из лидеров "Челси" потребовал продать его в "Арсенал"
-
1
"Реал" предложил крупную сумму и лучшего игрока мира в обмен на Неймара
-
"Реал" определился с размером предложения по Неймару
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16