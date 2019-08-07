Трансфер Сане в "Баварию" находится под угрозой срыва

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенлерой санетрансферытравмы

Трансфер Сане в "Баварию" находится под угрозой срыва

Немецкий нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, не перейдет в "Баварию" из-за травмы, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, футболист в ближайшее время, по всей видимости перенесет операцию. Эту травму он получил в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, пен - 6:5) и был заменен уже в начале встречи.

Ранее сообщалось, что "Бавария" была близка к покупке Сане за 110 миллионов евро. Мюнхенский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта с зарплатой в 18 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Роббену в "Аяксе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Данило стал игроком "Ювентуса"

Данило стал игроком "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов