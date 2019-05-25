Трансфер Сане в "Баварию" под угрозой срыва

"Манчестер Сити" изменил позицию по будущему вингера Лероя Сане, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "горожане" передумали продавать 23-летнего футболиста в "Баварию" и теперь готовят для него новый контракт.

Отмечается, что против ухода немца выступил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

Напомним, что "Бавария" была готова заплатить за перспективного игрока почти 80 миллионов евро.

Контракт Сане с клубом истекает в июне 2021 года.

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