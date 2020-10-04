Трансфер Шкриньяра из "Интера" в "Тоттенхэм" на грани срыва

Теги интер милантоттенхэммилан шкриньяртрансферы

Трансфер Шкриньяра из "Интера" в "Тоттенхэм" на грани срыва

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может не покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Тоттенхэм".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Интер" готов отпустить 25-летнего игрока в другой клуб, только когда найдет ему подходящую замену, что мало вероятно. "Шпоры" готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро.

За три сезона в "Интере" Шкриньяр забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 128 матчах.

Не пропустите: Моуринью рассказал о конкуренции в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Соперник "Локомотива" по ЛЧ "Зальцбург" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде

Соперник "Локомотива" по ЛЧ "Зальцбург" сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов