Трансфер Шкриньяра из "Интера" в "Тоттенхэм" на грани срыва

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр может не покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в "Тоттенхэм".

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Интер" готов отпустить 25-летнего игрока в другой клуб, только когда найдет ему подходящую замену, что мало вероятно. "Шпоры" готовы заплатить за футболиста 50 миллионов евро.

За три сезона в "Интере" Шкриньяр забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 128 матчах.

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