Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация
Сегодня "Краснодар" объявил о приобретении защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.
Как сообщает Sport24, донской клуб сохранил за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.
То есть, в случае желания "быков" продать перспективного фулбека, "Ростов" будет претендентом номер один на него.
Напомним, что "Краснодар" подписал Скопинцева за 4,4 миллиона евро плюс бонусы.
Не пропустите: Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10