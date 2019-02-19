Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация

Теги краснодарростовдмитрий скопинцевтрансферы

Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация

Сегодня "Краснодар" объявил о приобретении защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

Как сообщает Sport24, донской клуб сохранил за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.

То есть, в случае желания "быков" продать перспективного фулбека, "Ростов" будет претендентом номер один на него.

Напомним, что "Краснодар" подписал Скопинцева за 4,4 миллиона евро плюс бонусы.

Не пропустите: Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне

Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов