Трансфер Скопинцева из "Ростова" в "Краснодар": появилась новая информация

Сегодня "Краснодар" объявил о приобретении защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева.

Как сообщает Sport24, донской клуб сохранил за собой право приоритетного выкупа 21-летнего футболиста.

То есть, в случае желания "быков" продать перспективного фулбека, "Ростов" будет претендентом номер один на него.

Напомним, что "Краснодар" подписал Скопинцева за 4,4 миллиона евро плюс бонусы.

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