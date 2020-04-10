Трансфер Смоллинга в "Рому" на грани срыва

"Рома", скорее всего, не сможет выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга.

Как сообщает Football Italia, "красные дьяволы" требуют за своего игрока 28 миллионов евро, однако римляне не смогут выплатить такую сумму из-за кризиса связанного с коронавирусом.

"Рома" арендовала Смоллинга летом 2019 года. В этом сезоне на его счету два гола и один ассист в 28 играх.

Действующий контракт Смоллинга с "МЮ" истекает летом 2022 года.

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