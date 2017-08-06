Трансфер Снейдера в "Ниццу" близок к завершению

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Трансфер Снейдера в "Ниццу" близок к завершению

Журналист Nice-Matin Винсент Меничини сообщил, что Уэсли Снейдер уже сегодня может присоединиться к "Ницце".

Сообщается, что "Ницце" срочно необходим футболист такого плана, так как они не смогли выкупить у киевского "Динамо" Юнеса Беланду.

Напомним, что Снейдер в настоящее время является свободным агентом.

В прошлом сезоне Снейдер провел 33 поединка, забил 5 голов и отдал 17 ассистов.

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