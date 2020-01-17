Трансфер Соболева в ЦСКА под угрозой срыва

Переход нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в ЦСКА может не состояться.

Как сообщают российские СМИ, агенты футболиста запросили комиссию за трансфер в размере 3-5 миллионов евро.

Армейский клуб известен своей экономностью и на такие условия пойти не готов.

Напомним, что за Соболева также ведёт борьбу московское "Динамо". Сумма отступных в контракте форварда - 2 миллиона евро.

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