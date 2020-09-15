Трансфер Суареса в "Ювентус" сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы

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Трансфер Суареса в "Ювентус" сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы

Форвард "Барселоны" Луис Суарес в нынешнее трансферное окно не сможет перейти в "Ювентус", утверждает RAC 1.

По данным источника, переход футболиста не состоится из-за того, что он не успеет пройти процедуру получения итальянского паспорта до 6 октября (это последний день приема заявок команд для участия в Лиге Чемпионов).

Несмотря на эти обстоятельства, нападающий может покинуть "Барселону". У него есть предложения от других клубов.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет, чтобы Суарес в ближайшие дни покинул команду. 

Не пропустите: Луис Суарес может остаться в "Барселоне"| http://soccernews.ru
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