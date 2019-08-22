Трансфер Тамеза в "Спартак" сорвался

Полузащитник "Ниццы" Адриан Тамез не перейдёт в московский "Спартак", сообщает Get French Football News.

По информации источника, француз решил отклонить предложение "красно-белых", несмотря на то, что клубы уже согласовали его трансфер.

Ожидалось, что "Спартак" купит 25-летнего хавбека за 10 миллионов евро плюс бонусы, но в итоге сделка сорвалась.

Тамез выступает за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 78 матчей, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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