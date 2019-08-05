Трансфер Тила может обойтись "Спартаку" в 20 миллионов евро
"Спартак" находится на завершающей стадии переговоров о трансфере полузащитника "АЗ Алкмара" Гуса Тила.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 18 миллионов евро, однако, по информации Algemeen Dagblad, она может вырасти ещё на 2 миллиона.
Таким образом, "красно-белые" установят клубный трансферный рекорд, который держался с 2016 года. Тогда за 12,5 миллионов был куплен бразильский хавбек Фернандо.
Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Гендиректор "Спартака" высказался о трансферной политике клуба. | http://soccernews.ru
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